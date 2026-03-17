Fonte Ansa

Brasile – Lanciato nuovo piano climatico contro i gas serra

Il governo brasiliano ha lanciato un nuovo piano climatico nazionale per il prossimo decennio. L’obiettivo è ridurre le emissioni totali di gas serra tra il 49% e il 58% entro il 2035. Il piano è accompagnato dal budget più consistente mai approvato dal Fondo nazionale per il cambiamento climatico (gestito dalla Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale): 27,5 miliardi di reais (4,5 miliardi di euro). Nel 2022, il Brasile ha emesso 2,039 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente. Il piano mira a raggiungere un valore compreso tra 850 milioni e 1,05 miliardi di tonnellate entro il 2035. L’obiettivo a lungo termine è di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050.