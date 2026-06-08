Fonte sportellodeidiritti.org

Giappone – Orso strappa la testa a un pensionato mentre raccoglie funghi

Un cercatore di funghi che si era avventurato in un bosco è stato tragicamente ritrovato morto, con la testa mozzata dal corpo, in seguito al terribile attacco di un orso. L’uomo, che si ritiene avesse circa 70 anni, è scomparso mercoledì dopo essersi recato a raccogliere funghi a Iwate, in Giappone. Le autorità hanno avviato un’operazione di ricerca, scoprendo però il suo corpo senza vita ricoperto di graffi compatibili con l’attacco di un orso. In seguito al brutale attacco, un agente di polizia locale della regione settentrionale di Iwate ha dichiarato: “Un uomo di settant’anni, scomparso dopo essersi addentrato nel bosco per raccogliere funghi, è stato trovato morto. Sospettiamo che sia stato attaccato da un orso, a giudicare dai graffi”. In un altro episodio, un altro uomo, anch’egli settantenne, è stato trovato morto in un’altra zona di Iwate lo stesso mercoledì. Nel frattempo, sabato, nella prefettura centrale di Nagano è stato ritrovato il corpo di un uomo di 78 anni con numerosi graffi. Secondo il ministero dell’ambiente giapponese, tra aprile e settembre di quest’anno, un totale di 103 persone in tutto il paese hanno riportato ferite a seguito di attacchi di orsi. In uno strano episodio, martedì un orso agitato è stato avvistato mentre vagava tra le corsie di un supermercato a Gunma, a nord di Tokyo. L’animale ha ferito due uomini e ha terrorizzato innumerevoli clienti. I residenti locali hanno fatto notare che, nonostante la vicinanza del negozio a una zona montuosa, non erano mai stati segnalati orsi in precedenza nelle vicinanze. Nel 2024, sempre nella prefettura di Gunma, sull’isola di Honshu, un orso nero si è introdotto con la forza nell’abitazione di una coppia di anziani mentre dormivano, provocando a entrambi gravi ferite al viso e alla testa. Nella prefettura di Akita, sempre sull’isola di Honshu, un uomo di 64 anni è stato tragicamente ucciso nel maggio dello scorso anno mentre raccoglieva germogli di bambù. Gli agenti che hanno tentato di recuperare il corpo sono stati successivamente attaccati da un orso e costretti a ritirarsi. Secondo la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, esperta di fauna selvatica, gli orsi, che sono tipicamente vegetariani e insettivori, avrebbero sviluppato un appetito per la carne a causa della crescente popolazione di cervi in ​​Giappone. Un tempo la caccia teneva sotto controllo il loro numero, ma con il calo del numero di cacciatori, quelli rimasti spesso lasciano carcasse in montagna, offrendo così un pasto facile agli orsi. Si ritiene inoltre che le forti piogge estive del 2023, seguite da una prolungata siccità, abbiano gravemente compromesso il raccolto di frutta e la popolazione di insetti da cui dipendono gli orsi prima del letargo. Questa carenza di cibo sia un fattore che spinge gli animali ad avvicinarsi agli insediamenti umani in cerca di sostentamento, con conseguente aumento degli attacchi. Yasushi Fujimoto, a capo di un’organizzazione di cacciatori, ha affermato: “La montagna si sta trasformando in un ristorante per gli orsi, a causa dei resti lasciati sulla montagna dopo la caccia. “La mancanza di cacciatori professionisti, come i ranger dei parchi in Alaska finanziati dal governo, rappresenta un problema per il controllo della popolazione di orsi.” L’emittente locale TV Iwate ha riferito che il torso e la testa dell’uomo erano stati separati, rafforzando ulteriormente la convinzione delle autorità che si sia trattato di un brutale attacco di un orso. Questo scioccante episodio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si verifica in un contesto di notevole aumento degli attacchi di orsi in Giappone negli ultimi anni, sollevando serie preoccupazioni per la sicurezza di coloro che vivono vicino alle aree boschive.