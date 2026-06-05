Napoli – Le date dei ritiri estivi: gli azzurri a Dimaro dal 17 al 27 luglio e a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto

Aurelio De Laurentiis ha presentato oggi a Palazzo Petrucci i due ritiri estivi che il Napoli svolgerà in Trentino e in Abruzzo. Il Presidente ha anche parlato del Centenario azzurro.

“Il Trentino si fa in quattro pur di dare seguito alla sua capacità di organizzazione. È una Regione davvero accogliente. Dobbiamo ringraziare il nuovo sindaco che ha realizzato una mia idea: ovvero quella del cinema all’aperto. Quest’anno ci saranno 400 posti in piazza e io ho messo a disposizione quattro film notevoli. Il centenario va festeggiato nell’arco dell’annualità, non soltanto il primo agosto. Napoli è filosofia e una realtà di vita. Accompagnateci in questo viaggio che durerà un anno. A Napoli la festa è continuità: non nasce e muore in un solo giorno“

“Ho sempre rifiutato di fare le tournée. I calciatori, in Trentino e in Abruzzo, devono vivere una sorta di prova generale per poi essere pronti sia in campionato che in Europa. L’anno prossimo speriamo di tornare in pista ben rodati dopo due lunghi ritiri e una settimana a Castel Volturno prima della prima partita in trasferta“

Queste le altre principali dichiarazioni della conferenza:

Maurizio Rossini, ad Trentino Marketing: “Sono molto contento delle parole del presidente perché sull’accoglienza abbiamo fondato gran parte del nostro turismo. Oggi abbiamo una grande percentuale di turisti non solo italiani, ma anche internazionali. Lo sport ha giocato un ruolo davvero importante: il 70% dei turisti lo vivono in modo attivo praticando tutti gli sport che mettiamo a disposizione. Abbiamo il Napoli nel cuore perché con il Presidente De Laurentiis abbiamo fatto un percorso molto lungo. Grazie al Napoli riusciamo a comunicare tutte le bellezze della Val di Sole“

Marco Panciera, sindaco di Dimaro: “Siamo ormai diventati una famiglia con il Napoli. I valori dell’amicizia e dello sport hanno creato questo legame molto forte, che spero ovviamente possa continuare. Sarà una grande festa non solo per Dimaro, ma per tutta la Val di Sole“.

Luciano Rizzi, presidente APT della Val di Sole: “Avremo il piacere di ospitare il museo del Napoli, con tutta la storia del club. Il mondo dello sport è il nostro emblema: avremo i mondiali di Mountain Bike a fine agosto, promuovendo le nostre piste ciclabili.

Mario Quaglieri, Assessore con deleghe al Bilancio, Ragioneria, Patrimonio, Personale, Sport, Aree interne dell’Abruzzo: “Oggi cerchiamo di utilizzare il Napoli Calcio come brand di promozione per l’Abruzzo. È una vera e propria sponsorizzazione territoriale. La partnership Abruzzo-Napoli porterà ancora i suoi frutti“

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro: “Impieghiamo risorse economiche e finanziarie che abbiano un riscontro tangibile in termini di turismo. L’efficacia della nostra strategia credo sia molto importante. Abbiamo concluso un ciclo di sei anni, nata da un’emergenza sanitaria, e successivamente abbiamo avuto la soddisfazione di assistere alla vittoria di due scudetti del Napoli. Intendo ringraziare tutto il team per la collaborazione, professionalità e disponibilità che mostrano per tutto il ritiro”

fonte sscnapoli.it