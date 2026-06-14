Castellammare – 10 euro per la droga lo costringono alle manette e poi al carcere, 32enne arrestato

10 euro il prezzo di un soggiorno in cella nel carcere di Poggioreale. 10 euro il denaro che un 32enne ha preteso dal padre, probabilmente per acquistare droga.

E’ successo questa notte a Castellammare. L’uomo ha chiesto soldi ai genitori, ancora una volta.

Il rifiuto, questa volta uno dei primi, ha spinto la rabbia del 32enne oltre ogni limite.

Ha afferrato un coltello e l’ha puntato contro il padre, minacciandolo di morte.

Poi è uscito di casa e ha danneggiato anche la bici elettrica del genitore.

I carabinieri della sezione radiomobile stabiese l’hanno trovato in strada, poco lontano dall’abitazione.

E’ finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.