Pisa – Napoli: 0-3. Gli azzurri conquistano la Champions ed ipotecano il secondo posto

Il Napoli batte il Pisa per 3-0 nell’ultima trasferta del campionato. La vittoria consente agli uomini di Conte di conquistare matematicamente la Champions League e di porre una seria ipoteca al 2° posto finale: nell’ultima di campionato basterà pareggiare con l’Udinese per assicurarsi la piazza d’onore.

Partita senza storia, con gli azzurri che mettono in campo un tasso tecnico superiore agli avversari già retrocessi. Due le reti nel primo tempo, con Mc Tominay e Rrhamani; sigillo finale di Hojlund, che al 92° ritrova la meritata rete.

Con la qualificazione Champions, l’attaccante danese diventa ufficialmente un calciatore azzurro, essendo scattato l’obbligo per il riscatto.

Tabellino

Pisa – Napoli: 0-3 (pt 0-2)

Pisa: Semper; Calabresi (70′ Toure), Caracciolo, Canestrelli; Leris (70′ Cuadrado), Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro (61′ Piccinini), Angori, Moreo (71′ Vural), Stojilkovic (60′ Meister). All. Hiljemark

Napoli: Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno (59′ Olivera) Di Lorenzo (88′ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (79′ Gutierrez) Elmas (59′ De Bruyne), Alisson Santos (79′ Vergara) Hojlund. All. Conte

Arbitro: Forneau di Roma

Marcatori: 21′ McTominay, 27′ Rrahmani, 92′ Hojlund

Note: ammoniti Elmas, Caracciolo, Calabresi

Queste le parole dell’allenatore azzurro e del capitano al termine del match, riportate dai canali ufficiali della società.

Antonio Conte commenta così la prestazione:

“Devo fare i complimenti ai ragazzi per aver vinto una partita molto importante ed aver raggiunto l’obiettivo prestigioso della Champions”

“La squadra merita grandi applausi per essere arrivata sin qui in una stagione difficile per infortuni e varie complicazioni. Questo gruppo ha sempre sudato la maglia e voglio dedicare ai tifosi questo traguardo perchè ci hanno sempre sostenuto”

“Oggi festeggiamo l’ingresso in Champions ma abbiamo ancora il traguardo del secondo posto che potrebbe essere una ciliegina importante soprattutto alla luce delle due stagioni”

Il capitano Di Lorenzo esprime la propria gioia:

“Siamo contenti per questa qualificazione in Champions, non era un obiettivo semplice e con il mister abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte”

“In due anni abbiamo conquistato scudetto, Supercoppa e piazzamento nell’Europa più prestigiosa. Sono risultati eccellenti e sono certo che in futuro saremo sempre competitivi per lottare per i massimi livelli”

foto sito sscnapoli.it