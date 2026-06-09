Torre del Greco – Avviate le prime procedure per garantire la rapida ripresa della refezione scolastica

Richiesta di dieta speciale per motivi sanitari e/o etico-culturali-religiosi e modalità di gestione del credito residuo: avviate le prime procedure per garantire una veloce ripartenza del servizio di refezione il prossimo anno scolastico.

Con gli istituti comprensivi ancora in attività per lo svolgimento degli esami di terza media, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella pensa già all’anno venturo. E lo fa, grazie al lavoro portato avanti dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, con due avvisi diramati dal settore competente e firmati dal dirigente Gaetano Camarda e del funzionario Crescenzo Abilitato. Il primo riguarda proprio la richiesta relative alle cosiddette “diete speciali”, legate sia a motivi sanitari (allergie, intolleranze alimentari o patologie) sia a fattori etico-culturali e religiosi.

Come si legge nell’avviso, la documentazione dovrà essere consegnata allo sportello pubblica istruzione posto negli ex molini meridionali Marzoli fino al 30 giugno dalle ore 9 alle ore 13. Per i motivi sanitari va presentato l’apposito modello (presente sul sito www.comune.torredelgreco.na.it ); la certificazione del medico pediatra del servizio sanitario nazionale; eventuali certificazioni specialistiche e/o test diagnostici utili a documentare la condizione sanitaria dichiarata; copia di un documento di riconoscimento del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per le diete speciali legate a motivi etico-culturali o religiosi, vanno consegnati all’ufficio l’apposito modello compilato (sempre disponibile sul sito) e una copia del documento di chi sottoscrive la richiesta. In entrambi i casi, l’istanza va presentata anche dagli utenti che hanno beneficiato del servizio durante lo scorso anno scolastico.

Per la modalità di gestione del credito residuo, viene invece specificato che lo stesso “è da intendersi come integralmente confermato, in automatico e senza che sia necessario alcun adempimento, per l’anno scolastico 2026/2027”, credito che ogni utente può consultare accedendo al profilo personale dell’app “ComunicApp”.

È comunque concessa a tutti gli utenti la possibilità di chiedere il rimborso integrale del credito residuo, procedura che può essere fatta esclusivamente per via telematica attraverso il “Portale genitore”. Nell’avviso pubblico vengono specificati tutti i passaggi necessari per ricevere il rimborso e viene sottolineato come le istanze vanno presentate entro e non oltre il prossimo 30 giugno.