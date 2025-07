Turris – La Figc concede il titolo, Mennella: “Nessuno si è fatto avanti”

Ora è tutto nero su bianco. In una lettera di due pagine indirizzata al sindaco Luigi Mennella, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ufficializzato l’attivazione “della procedura di cui all’articolo 52 comma 10 delle Noif (norme organizzative interne)” per la città di Torre del Greco. Nella sostanza, è stata accolta la richiesta del primo cittadino, contenuta in una lettera inviata lo scorso 28 maggio, di poter avere a disposizione della quarta città della Campania per numero di abitanti un titolo di Eccellenza per la prossima annata calcistica.

“Questa federazione – scrive Gravina – ritiene che alla città di Torre del Greco possa essere concessa l’opportunità di iscrivere al campionato regionale di Eccellenza, stagione sportiva 2025/2026, una società in rappresentanza del Comune”.

La Figc elenca anche la documentazione necessaria, che gli interessati dovranno presentare “qualora la sua città volesse candidare una società a partecipare al citato campionato”: richiesta di ammissione della società al campionato regionale di Eccellenza organizzato dal comitato regionale Campania-Lnd con l’indicazione dei soci; se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla Figc secondo le modalità che potranno essere richieste al comitato campano; business plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al campionato regionale di Eccellenza e un piano triennale delle attività; dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni per tale iscrizione.

“La suddetta documentazione – precisa Gabriele Gravina rivolgendosi al sindaco di Torre del Greco – dovrà essere accompagnata da una sua lettera nella quale accredita la società, evidenziandone il gradimento dell’amministrazione comunale sul presupposto, tra l’altro, della solidità economico-finanziaria della compagine societaria e della serietà del progetto sportivo”. La società interessata – come si evince dalla comunicazione giunta al primo cittadino – dovrà, inoltre, depositare presso la Figc un assegno circolare non trasferibile intestato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (a titolo di contributo ex articolo 52, comma 10, delle Noif). L’importo del contributo e il termine per il deposito della documentazione e degli assegni circolari saranno comunicati attraverso un’altra lettera.

“Ringrazio la federazione e in primis il presidente Gravina – afferma Luigi Mennella – che ha accolto la nostra richiesta, segno dell’attenzione verso i meriti sportivi e la storia della città di Torre del Greco. Se fino ad ora abbiamo parlato di semplici ipotesi, adesso la disponibilità della Figc e del comitato regionale presieduto da Carmine Zigarelli, al quale vanno doverosamente estesi i ringraziamenti, è formalmente messa nero su bianco”.

“Proprio per arrivare il più preparati possibile a questo momento – prosegue il sindaco di Torre del Greco – la settimana scorsa avevamo avviato una manifestazione di interesse rivolta a tutti gli imprenditori interessati, fissando quale scadenza per il ricevimento di tali proposte le ore 12 del primo luglio. Abbiamo purtroppo dovuto constatare che, nonostante vi siano imprenditori che continuano a palesare interesse attraverso interviste a mezzo stampa, ad oggi – con il termine fissato ampiamente scaduto – nessuno si è fatto ufficialmente avanti per manifestare l’intenzione di incontrare ufficialmente la nostra amministrazione”.

“Non nascondo una certa amarezza – conclude Mennella – specie da parte degli imprenditori cittadini che pure in un recente passato sembravano avere ‘soluzioni’ per provare a risolvere i problemi della Turris. Con la comunicazione della Figc, che fornisce anche un quadro chiaro della documentazione necessaria, è scontato riaprire i termini di tale manifestazione di interesse. Attendiamo che gli imprenditori interessati – alcuni dei quali, lo ribadisco, molto attivi con la stampa e assai meno con il sottoscritto – si facciano vivi. In caso contrario, sarà inevitabile declinare l’invito fattoci pervenire dalla federazione”.