Circolo Nautico Torre del Greco – Festa della vela a Villa Campolieto: serata di premiazioni per il trofeo Città di Torre del Greco e Sulle rotte dei Borbone

Una serata di festa dedicata alla vela, ma anche un’occasione per ricordare una giovane appassionata che è andata via troppo presto. Il Circolo Nautico Torre del Greco ha chiuso la stagione agonistica con un momento di celebrazione a Villa Campolieto: nella circostanza, si sono svolte le premiazioni delle due regate organizzate dal sodalizio, il trofeo Città di Torre del Greco e Sulle rotte dei Borbone. In un’atmosfera di allegria, che ha coinvolto anche i rappresentanti delle istituzioni e di diversi altri club della regione (la manifestazione rientrava tra quelle promosse dall’associazione circoli nautici della Campania nell’ambito della Giornata del mare e della cultura marina), c’è stato anche un toccante spaccato legato ad un’appassionata di vela strappata alla vita terrena troppo presto: Christiana Navone. Alla giovane è stato dedicato un trofeo, andato all’equipaggio con l’età media più bassa tra quelli al via durante “Sulle rotte dei Borbone” e messo in palio dal Rotaract di Torre del Greco (a consegnarlo il prefetto del distretto 2010 Alberta Della Gatta). Ma soprattutto a Christiana è stata intitolata una barca, una Ilca 4, che nelle prossime settimane sarà posta in acqua e consentirà ai ragazzi del Circolo Nautico di potersi allenare: “L’idea è stata dei genitori di Christiana – sottolinea il presidente Gianluigi Ascione – che così hanno voluto lasciare un segno concreto della passione e dell’amore per la vela e per il mare che aveva la loro adorata figlia”.

Tanti i riconoscimenti attribuiti durante la serata (sono state effettuate anche le premiazioni dei trofei Lega Navale Italiana della sezione di Napoli, Serapide della Lega Navale di Pozzuoli e del Circolo Nautico Punta Imperatore). A rendere possibile la manifestazione, la disponibilità della fondazione ente ville vesuviane: “Abbiamo deciso di rinnovare la partnership con il Circolo Nautico di Torre del Greco – le parole del presidente dell’ente, Gennaro Miranda – di cui sposiamo i meritori intenti, legati alla promozione delle attività sportive rivolte in particolare a giovani e giovanissimi, tutto nel rispetto dell’ambiente e in particolare del mare. Uno spirito che ci unisce e che contiamo di portare avanti in futuro”. Saluti istituzionali anche del presidente del parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca; della consigliera comunale di Torre del Greco delegata allo sport, Valentina Ascione; della dottoressa Manuela Palombi, dell’associazione Forti Guerriere (che ha consegnato anche la coppa della legalità; del presidente dell’associazione dirigenti scolastici; Francesco Di Rosa; del presidente della Lega Navale Napoli, Michele Sorrenti; del presidente della V Zona Fiv e presidente del Circolo Punta Imperatore, Pasquale Orofino. Premiata anche la Scheria Cup dal consigliere zonale Filippo Darrigo, accompagnato dal segretario di zona Fiv, Maurizio Iovino.

Al termine delle premiazioni, gli ospiti sono stati accolti al buffet promosso dagli allievi dell’indirizzo alberghiero del Pantaleo, istituto di Torre del Greco guidato dal dirigente Giuseppe Mingione che ha garantito anche l’accoglienza grazie ad altri suoi studenti.