Serie A – Balzo Champions per Roma e Milan, il Napoli stacca il pass. Tonfo Juve

Si infiamma la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, che resta ancora in ballo per due posti in vista dell’ultima giornata di Serie A Enilive. Al momento la classifica, per le formazioni allo sprint finale, recita: Milan 70 punti, Roma, 70, Juventus 68, Como 68.

Discorso chiuso invece per il NAPOLI, iscritto da oggi di diritto insieme all’Inter. La squadra di Conte ha avuto la meglio senza fatica sul Pisa, superato 3 – 0 in trasferta. I partenopei hanno indirizzato il risultato attaccando a testa bassa fin dall’inizio. I primi due gol arrivano entro la mezz’ora (vantaggio al 21′ di McTominay con un destro rasoterra dal limite nell’angolo basso, raddoppio di Rrahmani di testa su angolo battuto da Elmas al 27). Diverse poi le palle del gol degli ospiti, con Meret che impedisce al Pisa di rientrare in partita sul finire del primo tempo. Nel recupero il tris firmato da Hojlund.

Resta aperto il discorso per gli altri due posti, con MILAN e ROMA che prendono il numero prioritario in virtù dei successi odierni. I giallorossi si aggiudicano il derby nel Mancini day. Il difensore realizza una doppietta storica nella stracittadina capitolina, mandando agli annali una gara che si ricorderà per tutta la vita. Una rete per tempo (40′ e 66′), entrambe di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, il primo calciato da Pisilli, il secondo da Dybala. Meglio i biancocelesti nella prima frazione, una volta sbloccato il match la Roma si fa preferire e va più volte vicino al gol creando diverse occasioni e legittimando il successo anche con un palo del rientrante Dovbyk. Un espulso per parte nella ripresa, Wesley e Rovella.

Giornata positiva anche per il MILAN, uscito con tre punti fondamentali da Marassi. Primo tempo senza grossi spunti di cronaca, i grifoni fanno la partita, i rossoneri non riescono a creare palle gol per Gimenez. A inizio ripresa Nkunku si procura e trasforma un calcio di rigore, poi Athekame raddoppia in mischia consentendo ad Allegri di gestire il risultato, che neanche la rete di Vasquez mette più in dubbio. Il Milan, in virtù degli scontri diretti in vantaggio con i giallorossi, si piazza al momento in terza posizione.

Si complica invece la situazione per la JUVENTUS, sconfitta in casa dalla Fiorentina. La squadra di Vanoli, ancora senza Kean, riesce a imporsi per 2 – 0, lasciando quella di Spalletti in una situazione appesa al destino degli altri. Con Vlahovic al centro dell’attacco i bianconeri hanno cercato a lungo di superare un attento De Gea, bravo in diverse occasioni sul centravanti, ma anche su Conceicao e McKennie. Passate indenne alcune situazioni critiche, i viola passano in vantaggio con un diagonale di Ndour poco dopo la mezz’ora, tiro sul quale Di Gregorio viene ingannato da un tocco di Koopmeiners. Nel secondo tempo, dopo due gol annullati per fuorigioco a McKennie e Vlahovic, la doccia fredda del raddoppio ospite con un gran sinistro dalla distanza di Mandragora, che nei festeggiamenti dedica subito la rete al compagno Parisi, uscito anzitempo per un brutto infortunio.

Chiude invece con un successo in casa il COMO, vittoria che al momento non porta in Champions i lariani, ma certifica l’ottima stagione del gruppo guidato da Fabregas. Il Parma resiste un tempo durante il quale i padroni di casa collezionano angoli e occasioni, viene salvato dai legni su Douvikas e Baturina, poi si arrende alla girata di prima di Alberto Moreno al 58′. I comaschi balzano in questo momento al quinto posto, in virtù di scontri diretti in vantaggio con la Juventus.