Napoli-Udinese: 1-0. Decide Hojlund: agli azzurri la piazza d’onore. Conte saluta con due titoli in bacheca in due anni

Il Napoli batte l’Udinese per 1-0 grazie ad una rete di Hojlund, che al 24° del primo tempo trasforma in oro un magico assist di De Bruyne. Partita mai in discussione, con gli azzurri che sin dai primi minuti fanno capire che vogliono la vittoria e vogliono il secondo posto. La decide la giocata che tutti avremmo voluto vedere quest’anno e che invece si è vista solo in Champions League contro lo Sporting Lisbona: assist di De Bruyne gol di Hojlund.

A fine gara, come preannunciato, Conte rassegna le dimissioni.

Tabellino

Napoli- Udinese:- 1-0 (pt 1-0)

NAPOLI: Meret (80′ Contini), Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; (46′ Juan Jesus), Politano (80′ Mazzocchi), Lobotka (37′ Gilmour), McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson (10′ De Bruyne), Hojlund. All. Conte

UDINESE: Okoye; Kristensen (59′ Bertola), Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom (59′ Buksa), Piotrowski (54′ Gueye), Zemura (80′ Mlacic), Miller, Atta; Davis (80′ Zarraga). All. Runjaic

Arbitro: Zanotti di Rimini

Marcatori: 24′ Hojlund

Note: ammoniti Karlstrom, Buksa, Miller. Espulso al 64′ Kabasele per gioco violento.

Le parole di Di Lorenzo e Hojlund al termine del match, riportate dai canali ufficiali della società.

Giovanni Di Lorenzo esprime la sua soddisfazione:

“E’ bello sentire il calore dello stadio e dei nostri tifosi che ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo minuto di questa stagione”

“Ringrazio il mister per il percorso fatto insieme. Sono orgoglioso e tutta la squadra è orgogliosa di aver lavorato con Conte e di aver raggiunto traguardi meravigliosi”

Rasmus Hojlund è sulla stessa linea del capitano:

“Sono contento del gol e di questa vittoria. A Napoli sono cresciuto tanto, anche grazie ad Antonio Conte, e sono felice di questa mia scelta”

“Era importante chiudere con un successo e con l’abbraccio del nostro pubblico che è stato sempre meraviglioso”