La nota di commento alla volata Champions parte da una condanna netta, ferma, agli incidenti che hanno preceduto il derby di Torino, costringendo lo stesso incontro all’avvio posticipato di un’ora.

Tornando al campo la Serie A Enilive 2025/2026 ha espresso questa sera gli ultimi verdetti: in Champions, insieme a Inter e Napoli, andranno Roma e Como, che chiudono in terza e quarta posizione.

Le formazioni di Gasperini e Fabregas han vinto in trasferta, coronando il sogno Champions grazie al passo falso del Milan a San Siro. I giallorossi fanno fatica al Bentegodi nei primi quarantacinque, tant’è che Gasperini all’intervallo lascia Pisilli e Ghilardi negli spogliatoi. Nella ripresa Malen prende in mano la squadra e al 56′ porta in vantaggio i suoi, ribattendo in rete dopo aver fallito un calcio di rigore. Poco prima la tegola per l’Hellas che ha indirizzato il match, il secondo giallo ricevuto da Valentini che ha lasciato in dieci i gialloblù. Nel finale la ciliegina sulla torta della Roma la firma all’ultima gara in giallorosso El Shaarawy, che manda in visibilio i tifosi ospiti al Bentegodi. Per lui si chiudono 7 anni nel migliore dei modi, dopo 348 presenze e 66 gol.

Allo Zini il Como scrive la propria storia, sbarcando direttamente in Champions League dopo soli due anni di A sotto la sapiente guida di Fabregas. Un’annata incredibile, che ha visto i lariani inseguire sempre il desiderato quarto posto, raggiunto proprio all’ultima giornata. Il poker a Cremona porta la firma di alcuni dei protagonisti della stagione comasca come Douvikas e Da Cunha. Su tutti, oltre all’indiscussa leadership di Fabregas, ha brillato in stagione la stella nascente Nico Paz, oggi ancora assente per infortunio.