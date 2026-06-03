Fonte sportellodeidiritti.org

“Una nuova era” nel trattamento del cancro al pancreas: una pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza

Una pillola sperimentale da assumere una volta al giorno ha raddoppiato il tempo di sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore al pancreas in stadio avanzato, con meno effetti collaterali rispetto alla chemioterapia convenzionale: uno sviluppo che esperti indipendenti hanno salutato come una svolta nella lotta contro uno dei tumori più letali. La pillola daraxonrasimbi, prodotta dall’azienda americana Revolution Medicine, ha aumentato il tempo di sopravvivenza dalla diagnosi al decesso a 13,2 mesi, rispetto ai 6,7 mesi della chemioterapia standard, come rivelato da uno studio clinico condotto su 500 pazienti. Il trattamento ha inoltre arrestato o rallentato la crescita del tumore in quasi un terzo dei pazienti, rispetto al gruppo di controllo che ha ricevuto solo la chemioterapia. I risultati, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati presentati a una conferenza della Società Americana di Oncologia Clinica e sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine . “Sebbene non offra una cura completa per il cancro, rappresenta un grande passo avanti”, ha dichiarato all’Associated Press il dottor Zev Weinberg dell’Università della California, Los Angeles, coautore principale dello studio. “Questi risultati cambieranno il modo in cui scienziati, medici e pazienti concepiscono il trattamento del cancro al pancreas”, ha dichiarato a Reuters il dottor Brian Wolpin del Dana-Farber Cancer Institute di Harvard, responsabile principale dello studio clinico Daraxonrasimbi è il primo esempio di una nuova generazione di farmaci che agiscono sulle mutazioni del gene KRAS, riscontrabili nel 90% dei casi di cancro al pancreas e responsabili della proliferazione cellulare incontrollata. I risultati dello studio “cambiano il panorama per i pazienti affetti da cancro al pancreas metastatico portatori di mutazioni KRAS”, ha dichiarato alla BBC Rakhna Shroff, primario della Divisione di Oncologia presso l’University of Arizona Cancer Center. Il cancro al pancreas è uno dei tumori più letali, con oltre la metà dei pazienti che muore entro tre mesi dalla diagnosi. Nell’80% dei casi la diagnosi viene effettuata quando le metastasi sono già presenti, e solo il 3% dei pazienti in cui il cancro si è diffuso ad altri organi sopravvive cinque anni dopo la diagnosi. Nello studio sul daraxonrasim, gli effetti collaterali gravi si sono verificati nel 43,6% dei casi, una percentuale inferiore rispetto al 57,7% riscontrato nel gruppo sottoposto a chemioterapia. Effetti collaterali come eczema, infiammazione e ulcere della bocca, nausea e diarrea sono stati registrati nell’86,3% dei casi. Solo l’1,2% dei pazienti nel gruppo trattato con daraxonrasimb si è ritirato dallo studio a causa di effetti collaterali, una percentuale quasi dieci volte inferiore rispetto all’11,2% registrato nel gruppo sottoposto a chemioterapia. Grazie ai risultati incoraggianti, la Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato la somministrazione del trattamento a pazienti in fase avanzata della malattia che non partecipano a studi clinici e valuterà la richiesta di immissione in commercio di Revolution Medicine con procedure accelerate. L’azienda ora prevede di testare la pillola su pazienti affetti da cancro al pancreas in fase iniziale. Il dottor Shubham Pant del Cancer Center dell’Università del Texas, coautore principale dello studio, ha affermato che uno dei suoi pazienti, un appassionato di golf costretto ad abbandonare il suo hobby a causa del cancro, è riuscito a ridurre gli antidolorifici e a tornare a giocare a golf un mese dopo l’inizio del trattamento. “Ho molti pazienti così”, ha detto.