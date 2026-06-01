Fonte Ansa

Myanmar – Salta in aria un palazzo, 50 morti e 70 feriti

Un enorme boato, seguito da un denso fumo nero ha investito oggi il villaggio di Kaung Tat nel nord-est del Myanmar, causando una strage. Una cinquantina di persone, tra cui diversi bambini, secondo alcune fonti le vittime sarebbero 46, per altre 59, hanno perso la vita in un’esplosione che stando alle prime indagini sarebbe stata accidentale, avvenuta all’interno di un edificio dove era custodito del materiale esplosivo usato per l’attività mineraria. Soccorritori e autorità hanno parlato di una settantina di persone rimaste ferite nella deflagrazione che ha investito l’intero villaggio, danneggiando gravemente anche un centinaio di abitazioni, mentre un’inchiesta è stata aperta per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che ci siano persone sotto le macerie dell’edificio.