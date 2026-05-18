Turris – Al via il nuovo progetto, il 21 Maggio conferenza stampa di Langella

Nel pomeriggio odierno il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha ricevuto una richiesta ufficiale da parte dell’imprenditore Giuseppe Langella, per l’utilizzo degli spazi interni alla palestra Lambiase (ex Palestra Gil) il prossimo 21 maggio alle ore 19, al fine svolgere una “conferenza di presentazione del progetto sportivo Turris Calcio”.

Il sindaco, nel prendere atto della richiesta, ha dato mandato agli uffici per procedere alla concessione dei locali richiesti e si è detto disponibile a prendere parte, in qualità di primo tifoso, ai lavori della conferenza di presentazione.