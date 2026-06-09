Honduras – Fino a 60 anni di carcere per chi commette femminicidio

Il Parlamento dell’Honduras ha riformato il Codice penale, aumentando la pena per femminicidio a 60 anni di reclusione in un Paese con il più alto tasso di questo tipo di reato in America Latina, pari a una donna ogni 32 ore. La pena rimarrà ora compresa tra i 25 e i 30 anni, ma “in caso di circostanze aggravanti, potrà arrivare tra i 30 e i 40 anni”, si legge in un comunicato del Congresso, controllato dal partito di destra al governo. “Nei casi di violenza di genere o sequestro di persona con conseguente morte della vittima”, la pena “potrà raggiungere i 60 anni di reclusione”, aggiunge la nota.