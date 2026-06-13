Torre del Greco – Il programma della seconda giornata della festa dei quattro altari

Sala la febbre del sabato sera per Clementino, al museo Mac³ le esibizioni di Deddè e Dadà

Entra nel vivo l’edizione 2026 della festa dei quattro altari di Torre del Greco, in programma fino a domani, domenica 14 giugno. Ricco anche il programma della seconda giornata, quella di oggi, sabato 13 giugno, che culminerà con l’atteso concerto di Clementino, la seconda star canora a salire sul palco allestito a piazza Santa Croce alle ore 22. L’esibizione del rapper sarà preceduta, a partire dalle 21.15, dal warm up di Radio Marte.

Scorrendo l’elenco degli appuntamenti previsti all’interno del programma promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’ufficio cultura del dirigente Gaetano Camarda, si trovano però diversi momenti adatti ad ogni fascia d’età. È il caso dell’animazione per bambini prevista dalle 19 all’interno della villa comunale Ciaravolo.

Torre del Greco sarà toccata in più punti della città, grazie a spettacoli e musica. Nell’ambito di “ArtTorre teatro in festa” coordinato da Antonello Aprea, alle 18.30 ‘A compagnia ‘e Zazzà proporrà nella zona dell’altare posto a largo Costantinopoli “San Carlino… per sempre sì!”; alle 19 in via Comizi spazio a Il teatro di Donna Peppa, con “Tavernara ‘e Porta Capuana”; sempre alle 19 ma nella zona di Spiaggia del fronte, Gli Elusi metteranno in scena “Varietà popolare”; alle 19.30 nell’area dell’ex mercato del pesce i Ladri di copione proporranno invece Malanova.

Tre gli appuntamenti legati ad “ArtTorre musica in festa”: alle 20 a corso Vittorio Emanuele Elvis and friends saranno protagonisti di “Rock and roll anni 50-60”; sempre alle 20 ma a piazza Luigi Palomba i Luna Janara proporranno “Canti e suoni del Sud Italia”; in via Spiaggia del fronte alle 20.30 sarà la volta di “Sette colori, mille emozioni” dei The Dreamers.

Nell’area allestita all’esterno del museo virtuale del corallo Mac³ alle 18 prevista “Nuova voci sul palco”, a cura del Forum dei Giovani. Ancora musica a seguire, alle 19.30 con “Bocca del Vesuvio summet tour” di Deddè e alle 20 “Core in fabula live” con Dadà.

Anche per la seconda giornata spazio al gusto con il Villaggio dei sapori realizzato nella villa comunale Ciaravolo (apertura 17.30-23.30), mentre le bancarelle saranno sistemate in via Vittorio Veneto e gli hobbisti in via Comizi. Quattro le mostre: a palazzo Baronale “Arte e cultura all’ombra del Vesuvio tra il Sublime e l’Infinito”; al museo Mac³ (aperto alle visite dalle 18 alle 21 su prenotazione a https://www.mac3.corallocammeotorrese.it) estemporanea sulla lavorazione del corallo e del cammeo; alla casa del combattente in villa Ciaravolo “Trenini elettrici, la passione per grandi e piccini”; presso la chiesa di San Michele in via Diego Colamarino “L’arte della tradizione” di Carlo Falanga a cura di Assocoral. All’angolo di via Roma postazione di Radio Marte. Alle 20, sulle scale della villa comunale Ciaravolo, spettacolo teatrale Pan-Piccoli archetipi napoletani, a cura del Collettivo Sinemetu in collaborazione con il Forum dei Giovani. Gli altari sono quelli realizzati da Alfonso Raiola (piazza Luigi Palomba, titolo “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai lontano”), Antonino Ammendola (palazzo Baronale, “Il cantiere di Dio: Io ti aiuto!”), Salvatore Seme (largo Costantinopoli, “Fractio panis”) e Francesco Scognamiglio (corso Garibaldi, “Coraggio, alzati, ti chiama”). Quattro anche i tappeti: a firmarli Vincenzo Borrelli (parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, “Eucarestia fonte di luce e di salvezza”), Antonio Caso (ex biblioteca nella villa comunale Ciaravolo, “Dall’altare alle strade… Eucarestia cuore pulsante della chiesa”), Raffaele Panariello (museo Mac³, “La comunione della misericordia”) e Sergio Eco (palazzo Baronale, “Il dono della vita”).