Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Svizzera – Cabinovia precipita in una stazione sciistica, un morto

Una persona è morta mercoledì 18 marzo 2026 nella stazione sciistica del comprensorio di Engelberg-Titlis, in Svizzera, quando una cabinovia di una funivia, poco prima delle 11:00, è precipitata lungo il pendio, mentre nella zona soffiavano forti venti a 80 km/h, con raffiche fino a 130 km/h. Per trenta minuti, passanti e soccorritori hanno tentato invano di rianimare l’unico passeggero a bordo della funivia. Un video mostra una cabinovia che rotola giù da un pendio montuoso dopo essersi apparentemente staccata dal cavo. La cabina era occupata da una persona, il cui decesso è stato constatato sul posto. Le autorità non hanno ancora reso nota l’identità della vittima. I presenti hanno descritto un improvviso “scossone” seguito dalla caduta e dal ribaltamento della cabina più volte lungo il pendio. In seguito all’incidente, l’impianto di risalita è stato immediatamente fermato. I soccorritori della Rega (Servizio di soccorso aereo svizzero) e la polizia locale sono intervenuti per evacuare centinaia di altri passeggeri rimasti bloccati nelle cabine lungo la linea. Mentre è in corso un’indagine formale da parte della polizia cantonale di Nidwalden e delle squadre forensi, i forti venti sono il principale fattore sospettato. I meteorologi hanno segnalato raffiche di burrasca tra 85 km/h e 130 km/h nella zona al momento dell’incidente. Stato di sicurezza: Diversi altri impianti di risalita del comprensorio erano già stati chiusi in precedenza a causa dell’allerta vento “pericolo moderato” (livello 2) emessa da MeteoSwiss. La Titlis Xpress è una moderna cabinovia a 8 posti in funzione dal 2015. Sebbene gli incidenti con le funivie in Svizzera siano statisticamente molto rari grazie ai rigorosi standard di sicurezza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questo evento ha scosso profondamente la comunità alpina.