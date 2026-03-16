Fonte sportellodeidiritti.org

Seychelles – Quattro turisti dispersi dopo l’affondamento di un’imbarcazione

Quattro persone di cui un uomo e una donna svizzeri e una locale Seychellois, risultano dispersi in seguito al naufragio di un’imbarcazione nell’arcipelago delle Seychelles. Altre cinque persone, anch’esse svizzere sono state salvate. Lo ha indicato domenica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I giornali locali hanno precisato che i cinque svizzeri tratti in salvo stanno “bene, date le circostanze”. Per motivi di protezione dei dati e della privacy, non vengono forniti ulteriori dettagli. Oltre ai due svizzeri, risulta disperso anche un cittadino delle Seychelles, ha precisato l’autorità locale di sorveglianza marittima all’agenzia tedesca dpa. Complessivamente sono state tratte in salvo dieci persone, secondo il quotidiano “Seychelles Nation”. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’isola di Marie-Louise. Secondo informazioni pubblicate sul sito web di un operatore di viaggio, l’imbarcazione affondata chiamata Galatea, fungeva da base per le immersioni, riferiscono i media “Today in Seychelles” e “Seychelles Nation”, citando le autorità marittime. Si tratta di una goletta di lusso in servizio dal 2013 e con base a Mahé, progettata per offrire itinerari personalizzati per 12-14 subacquei. La rappresentanza svizzera in Madagascar e il consolato onorario alle Seychelles sono in contatto con le autorità competenti e con i cittadini svizzeri. La polizia ha reso noto di aver avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente. Il capitano dell’imbarcazione è stato posto in stato di fermo, secondo i media locali. Dei quattro individui segnalati dispersi dalla nave affondata Galatea, un cittadino svizzero è stato salvato ed è attualmente trasportato a Mahe Island per ulteriori valutazioni mediche e interrogatori. Secondo le ultime informazioni, sette persone sono tornate su Mahe, dove stanno ricevendo cure mediche. “Nonostante siano ancora sotto shock, gli individui salvati sono in condizioni di salute stabile. Tuttavia, come misura precauzionale, è fondamentale effettuare le valutazioni mediche necessarie per garantire il loro benessere prima di procedere con l’interrogatorio richiesto”, ha dichiarato Christian Lionnet, vice direttore esecutivo dell’IDC. Galatea, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è affondata nelle prime ore di venerdì, mentre era in crociera al largo dell’isola Marie-Louise. In un avviso emesso il 13 marzo 2026, l’Autorità per la sicurezza marittima delle Seychelles (SMSA) ha dichiarato che l’imbarcazione Galatea sarebbe affondata intorno alle 5:37 del mattino. L’incidente si sarebbe verificato nella posizione 06°22.55’S – 053°02.289’E. Le Seychelles, nell’Oceano Indiano, sono considerate un paradiso per questo tipo di attività.