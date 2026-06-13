Portici – Sorpresi con la droga, due persone arrestate

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, rispettivamente di 45 e 50 anni, di cui il primo con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione del 45enne a Portici, dove hanno rinvenuto 19 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi, un bilancino di precisione e 10 euro.

Ancora i poliziotti del medesimo Commissariato, con l’ausilio della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un controllo presso un deposito nelle vicinanze, risultato essere in uso al 50enne, dove hanno rinvenuto 23 panetti di hashish del peso complessivo di circa 2,3 kg.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.