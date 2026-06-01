Torre del Greco – Movida violenta, stretta ai bar. Ecco l’ordinanza del sindaco

In piena coerenza e a parziale integrazione dei divieti e delle tutele già introdotti con la precedenteOrdinanza Sindacale n. 6 del 15-01-2025

Con decorrenza immediata dal 1° giugno 2026 e con validità per un periodo di 4 mesi (fino al 1° ottobre 2026 compreso), su tutto il territorio cittadino:

1. Disposizioni sulla vendita di alcolici Dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo:

• a tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare e agli esercizi di vicinato, compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici, in qualunque modo funzionanti, di sospendere la

vendita di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine nonché di bibite analcoliche

in contenitori di vetro (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati).

Fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande,alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattine;

• ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi e laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare o vendere, anche nella formadell’asporto, alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine, nonché di bibiteanalcoliche in contenitori di vetro.

Il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente

consumazione avvengano all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la

ORDINANZA SINDACALE n. 49 del 01-06-2026 2/4mescita avvenga all’interno dell’area delimitata e con modalità tali da non vanificare il

divieto di consumo e/o vendita da asporto;

• è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico dibibite alcoliche e superalcoliche in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine, nonché bibite

analcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro.

2. Limitazioni orarie di chiusura delle attività

A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali (comprese quelle con

asporto), attività di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici,

sono imposti i seguenti orari di chiusura:

– Dalla domenica al giovedì: chiusura obbligatoria entro le ore 00:30 del giorno successivo;

– Il venerdì e il sabato: chiusura obbligatoria entro le ore 01:30 del giorno successivo.

Sono consentiti 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi

antistanti ed interni al locale stesso.

L’orario di riapertura mattutina di qualunque attività di somministrazione o vendita è consentito a partire dalle ore 06:00.

3. Disposizioni in materia di emissioni sonore dei pubblici esercizi

I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto

nella presente ordinanza per le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

L’Attività musicale all’aperto, (concertini, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante

appositi impianti, ecc.) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai

seguenti limiti orari, sempre comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti

per legge:

– dal lunedì al giovedì fino alle ore 24:00;

– il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01:00 del giorno successivo;

– la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00.30 del

giorno successivo.

Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all’aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della

settimana, nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 17:00.

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del Codice Penale, l’inosservanza delle predette

disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro da

euro 2.000,00 a euro 20.000,00, secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981;

Nel caso in cui le autorità demandate al controllo accertino il mancato rispetto di una o più

disposizioni della presente ordinanza, il soggetto sanzionato dovrà contestualmente ritenersi

diffidato dal proseguire l’attività.

In caso, inoltre, di accertata reiterazione di una violazione della stessa indole, sarà emessa

ordinanza di sospensione dell’attività per 5 giorni.

ORDINANZA SINDACALE n. 49 del 01-06-2026 3/4Infine, in caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli

artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., può essere disposta dal Questore l’applicazione

della misura della sospensione dell’attività per il massimo di 15 giorni di cui art. 100 del T.U.L.P.S.

DISPONE

– che le forze di polizia siano incaricate di fare osservare le disposizioni contenute nella presente

ordinanza;

– la comunicazione della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Napoli, al Sig. Questore di Napoli, alla

polizia municipale e alle forze dell’ordine presenti sul territorio;

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio informatico e sul sito internet

istituzionale del Comune di Torre del Greco per una durata complessiva di 15 giorni.

AVVERTE

Ai sensi dell’art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. che avverso la presente ordinanza:

– in applicazione della L. n. 1034/1971 è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione al Tribunale Amministrativo;

– in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni

dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica.