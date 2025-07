Torre del Greco senza calcio la Turris non riparte

”Il segretario Marco Brunelli ha reso noto che, allo scadere dei termini fissati, sono pervenute due domande per l’ammissione al campionato regionale di Eccellenza ex art.52 comma 10 delle Noif, quelle di Lucchese Calcio e Ars et Labor Ferrara: è stata fissata per domani la riunione della commissione che valuterà le domande.” Resta fuori la Turris, cala il sipario sul calcio a Torre del Greco