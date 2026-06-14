Castellammare – Evento abusivo nella villa senza presìdi antincendio, due persone denunciate

Un evento pubblicizzato sui social in una location esclusiva sulla collina di Quisisana, nella città di Castellammare di Stabia.

Un’esibizione di un gruppo soul costata ai titolari della struttura e della società organizzatrice una denuncia per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L’intervento dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale.

Nel locale mancavano gli estintori e i presidi antincendio. Contestate anche violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la mancata conformità del quadro elettrico e per l’assenza delle necessarie misure a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza degli impianti. E ancora l’apertura abusiva di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione. Ai due impresari sono state contestate anche l’omessa comunicazione al Sindaco dell’impatto delle emissioni sonore e l’impiego di personale “in nero”

L’attività è stata sospesa mentre una porzione del giardino della villa è stata sequestrata. 20mila euro il totale delle sanzioni applicate.