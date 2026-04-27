Giappone – Terremoto di magnitudo 6.1 sull’isola di Hokkaido

Un violento terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l’isola giapponese settentrionale di Hokkaido. Il sisma si è verificato poco prima delle 5:30 ora locale (le 23:30 in Italia) nella parte meridionale di Hokkaido a una profondità di circa 80 chilometri (50 miglia), secondo quanto riportato dall’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) e dall’Istituto geologico statunitense (USGS). Non è stato emesso alcun allarme tsunami.