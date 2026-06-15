Pompei- Ruba il cellulare ad una turista: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria della Circumvesuviana di Villa dei Misteri per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da una coppia di turisti i quali, indicando il 46enne, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, mentre stavano salendo a bordo del treno, aveva sottratto il cellulare dalla borsa della donna; i turisti, pertanto, notando la scena, erano scesi dal convoglio e si erano fatti riconsegnare la refurtiva.

Per tali motivi, gli agenti intervenuti hanno immediatamente bloccato il prevenuto traendolo in arresto.