Il Parlamento Europeo vuole una definizione UE dello stupro basata sull’assenza di consenso

In una risoluzione adottata martedì con 447 voti a favore, 160 contrari e 43 astensioni, gli eurodeputati invitano gli Stati membri che si basano ancora su definizioni fondate sulla forza o sulla violenza ad allineare le proprie leggi agli standard internazionali (tra cui la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’UE nel 2023). Chiedono inoltre un sostegno e una protezione adeguati alle vittime e sopravvissuti in tutta l’UE. Il Parlamento sottolinea che il silenzio, la mancata resistenza, l’assenza di un “no”, un consenso precedente, la condotta sessuale passata o qualsiasi relazione attuale o precedente non devono essere interpretati come consenso.

Un nuovo quadro giuridico



I deputati affermano che il consenso deve essere valutato nel contesto, anche nei casi che coinvolgono violenza, minacce, abuso di potere, paura, intimidazione, perdita di coscienza, intossicazione, sottomissione chimica, sonno, malattia, lesioni fisiche, disabilità o altre situazioni di particolare vulnerabilità. Sostengono che le risposte traumatiche, come l’immobilità temporanee e l’adulazione, debbano essere prese in considerazione nella legislazione e nella pratica giudiziaria. Ribadiscono inoltre la richiesta di includere la violenza di genere tra i reati dell’UE.

Un approccio incentrato sulla vittima



Secondo il Parlamento, solo una normativa basata sull’assenza di consenso può garantire l’accesso alla giustizia. I deputati chiedono un approccio intersezionale e centrato sulla vittima, che includa cure mediche immediate, assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, accesso a un aborto sicuro e legale, cure per il trauma, supporto psicologico e assistenza legale. Propongono inoltre servizi specialistici gratuiti, tra cui centri d’emergenza attivi 24 ore su 24 che offrano supporto medico, psicologico e legale.

Formazione, educazione e sensibilizzazione



Il Parlamento chiede una formazione obbligatoria, regolare e mirata per i professionisti che possono entrare in contatto con vittime di stupro, tra cui forze dell’ordine, giudici, procuratori, avvocati, operatori sanitari e personale in prima linea. Si chiedono inoltre linee guida UE sull’educazione alla sessualità e alle relazioni, campagne di sensibilizzazione su consenso, integrità sessuale e autonomia corporea, nonché azioni contro i miti sullo stupro, contenuti anti-genere e propaganda “incel” (celibi involontari) online.

Citazioni

La relatrice della commissione Libertà civili, Evin Incir (S&D, Svezia), ha dichiarato: ““È moralmente e giuridicamente inaccettabile che le donne non siano protette da legislazioni basate sul principio “solo sì significa sì” in tutta l’UE. Chiediamo da anni una definizione europea comune di stupro e, sebbene il Consiglio ne abbia impedito l’inclusione nella scorsa legislatura nella direttiva sulla violenza contro le donne, sempre più governi ne riconoscono la necessità: dal 2023 Francia, Finlandia, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno introdotto leggi basate sul consenso. Il momento è favorevole: è tempo di adottare una definizione europea comune di stupro fondata sull’assenza di un consenso libero e revocabile.”

La relatrice della commissione Diritti delle donne, Joanna Scheuring-Wielgus (S&D, Polonia), ha dichiarato: “Una donna su tre nell’UE ha subito violenza di genere. Una su venti è stata stuprata. Grazie al coraggio di donne come Gisèle Pelicot, sta crescendo la richiesta di azione. Ma sappiamo che nelle nostre comunità ci sono innumerevoli vittime, molte delle quali non vedranno mai giustizia. Il Parlamento chiede giustizia sollecitando la Commissione a presentare una proposta legislativa, per migliorare concretamente la situazione delle donne, superare norme obsolete e garantire lo stesso livello di protezione in tutta l’UE”.