Kuwait – Arrestato per aver diffuso video sulla guerra in Iran: assolto il giornalista Ahmed Shihab-Eldin

La Farnesina conferma l’assoluzione di Ahmed Shihab-Eldin, giornalista statunitense e docente presso l’Universitá a Bari. L’Ambasciata d’Italia in Kuwait ha seguito il caso sin dal suo arresto in stretto contatto con le autorità locali e l’Ambasciata degli Stati Uniti, paese di nazionalità del giornalista. Ahmed Shihab-Eldin era stato arrestato il 3 marzo per aver diffuso sui social video relativi a lanci di razzi e droni nel contesto della guerra in Iran.