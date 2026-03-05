Aggiornamento Medio Oriente – Nuovi voli charter da Mascate e Malé facilitati dalla Farnesina

In base ai dati aggiornati ad oggi, nella regione si registra la presenza di circa 8.900 turisti italiani: 92 in Bahrein, 948 in Qatar, 6.536 negli Emirati Arabi Uniti e 1.386 in Oman.

Sono in partenza nella giornata odierna ulteriori voli per i connazionali rimasti bloccati nella regione per via del conflitto in corso in Medio Oriente. Da Mascate, in Oman, partiranno due voli diretti a Fiumicino, con a bordo un totale di circa 350 connazionali.

È prevista inoltre la partenza da Malé, capitale delle Maldive, di due aerei diretti rispettivamente a Fiumicino e Malpensa facilitati dalla Farnesina con a bordo circa 60 passeggeri, principalmente persone fragili.

Questi si sommano ai voli commerciali organizzati autonomamente dalle compagnie aeree, al fine di favorire il rimpatrio degli oltre 6000 turisti italiani in Thailandia e alle Maldive.

I connazionali presenti nella regione del Medio Oriente sono insistentemente invitati a registrarsi sull’App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ricevere ogni aggiornamento sugli sviluppi nella regione e sulle modalità di assistenza. Solo i cittadini registrati sui siti del Ministero sono in condizione di ricevere le comunicazioni ufficiali dell’Unità di Crisi, delle Ambasciate o dei Consolati di riferimento.