Torre del Greco- Torna Mercatorre: vintage, riuso e artigianato

Mercatorre XXV Edizione. L’appuntamento è per Sabato 20 e Domenica 21 Giugno (dalle 17:00 alle 24:00) nella suggestiva cornice degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, dove si rinnova l’incontro tra memoria, creatività e identità cittadina.

Artigianato, Vintage e Retró, Modernariato, Oggettistica, Arredamento, Indumenti, Vinili, esposizione d’arte, street food, musica e tanto altro..

Torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, con la sua venticinquesima edizione, prima della pausa estiva.

L’appuntamento è per Sabato 20 e Domenica 21 Giugno (dalle 17:00 alle 24:00) nella suggestiva cornice degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, dove si rinnova l’incontro tra memoria, creatività e identità cittadina.

Nato come mercato alternativo e diventato col tempo un vero e proprio simbolo culturale, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage.

Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, accompagnati da musica, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età.

Grande spazio, come sempre, sarà riservato all’arte contemporanea, con la Mostra d’Arte Falastin Hurra con più di 80 opere di artisti italiani e stranieri, allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca, in più la Mostra D’arte Collettiva allestita all’esterno degli edifici dei Molini Meridionali Marzoli, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio.

Domenica 21 Giugno è la festa della musica, dalle 17:00 alle 24:00 una selezione musicale a 360° per festeggiare la MUSICA proveniente da tutto il mondo!

Mercatorre è anche CREATIVITÀ!

Laboratorio di Riciclo Creativo

BAMBINI-RAGAZZI-ADULTI.

Nuovo appuntamento per i piccoli amici, ragazzi e adulti interessati, in uno spazio dedicato alla creatività, imparando il percorso del riciclo e lavorando carta, cartone, cartoncino e decorazioni per realizzare manufatti simpatici in gruppo.

RICICLARE, IMPARARE, CREARE!

Coach hobbista Antonietta Pedata

Mercatorre continua a essere molto più di una fiera: è un rito urbano che unisce le generazioni, un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.

Vietato mancare!

Ingresso gratuito.