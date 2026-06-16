Boscoreale – Si fingeva rider, trovato con 20 kg sigarette di contrabbando: fermato un uomo

In data 4 giugno 2026 a Boscoreale militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto in flagranza del reato di contrabbando di TLE un soggetto che, a bordo di un motoveicolo, trasportava, all’interno di uno zaino da food delivery e di un borsone, 100 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa 20 kg.

In particolare, i finanzieri del Gruppo Torre Annunziata, nell’ambito di un dispositivo di contrasto e ai traffici illeciti, nel territorio di Boscoreale, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter con in spalla uno zaino arancione di una nota azienda di food delivery e un borsone, anonimo visibilmente pieno. Insospettiti dalla circostanza, hanno sottoposto il mezzo a controllo, rinvenendo un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando all’interno delle borse.

Il motoveicolo, inoltre, era privo di assicurazione e il conducente, con patente scaduta, era noto alle Forze di polizia per numerosi precedenti in materia di contrabbando.

Al termine delle attività le sigarette e il motoveicolo sono stati sequestrati e il conducente è stato arrestato in flagranza di reato.

All’esito del processo per direttissima, il Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l’arresto ed ha applicato all’imputato la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il processo è stato rinviato in prosieguo per la sentenza di merito.