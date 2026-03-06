Guerra Medio Oriente – Missile Iran verso la Turchia, colloquio Meloni – Erdogan

Nel quadro dei continui contatti con i principali partner sulla crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan.

Il Presidente Meloni ha prima di tutto espresso la sua solidarietà e vicinanza alla Turchia, partner strategico dell’Italia e alleato NATO, a fronte dell’ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto.

I due Presidenti hanno quindi avuto uno scambio sull’evoluzione della situazione regionale, anche sulla base dei contatti tenuti negli scorsi giorni dal Presidente Meloni con i diversi attori mediorientali, e sull’impatto a livello globale della crisi.

I due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto.