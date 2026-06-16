BCP con IPE Business School simula un CDA con 25 studenti del Master in Finanza

L’iniziativa rientra nelle attività di educazione finanziaria che la BCP porta avanti con lo scopo di favorire il confronto diretto tra mondo accademico e del lavoro.

BCP, in collaborazione con IPE Business School, ha organizzato l’iniziativa “Il Consiglio delibera. La Governance bancaria: una mattinata da Consigliere di Amministrazione in BCP”, un percorso formativo rivolto agli studenti del Master Finance che consente di conoscere da vicino i meccanismi decisionali e i processi di governance di un istituto di credito.

Nel corso della mattinata di domani, circa 25 studenti prenderanno parte alla simulazione di una seduta del Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di Consiglieri e Sindaci e confrontandosi con temi concreti e attuali della gestione bancaria. Affiancati dai manager e dai professionisti della Banca, i partecipanti approfondiranno aspetti legati all’analisi dei risultati economico-finanziari, alla gestione dei rischi, alle scelte di investimento e alla valutazione di operazioni di finanziamento.

La simulazione vedrà, tra gli altri, la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Raiola e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Mario Crosta, che guideranno gli studenti nell’esame e nella deliberazione dei punti all’ordine del giorno, riproducendo fedelmente le dinamiche di una reale seduta consiliare.

L’iniziativa riprende un format già sperimentato con successo dalla Banca negli anni scorsi con il DEMI dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e si inserisce nel più ampio impegno di BCP per la diffusione della cultura economico-finanziaria e per il rafforzamento del dialogo tra mondo accademico e sistema bancario.

“Attraverso iniziative come questa BCP conferma la propria attenzione verso la formazione delle nuove generazioni e la diffusione della cultura finanziaria. Offrire agli studenti l’opportunità di confrontarsi con situazioni concrete e con le responsabilità connesse ai processi decisionali della banca significa contribuire alla crescita di competenze fondamentali per il loro futuro professionale e, più in generale, per lo sviluppo del territorio” ha dichiarato il Presidente di BCP Domenico Borriello.

“La collaborazione con IPE Business School rappresenta un’importante occasione di incontro tra alta formazione e mondo del lavoro. La governance bancaria richiede oggi competenze sempre più articolate e una visione multidisciplinare: mettere i giovani nelle condizioni di sperimentare direttamente questi processi significa avvicinarli in modo efficace alle sfide del settore finanziario” ha aggiunto l’AD Mario Crosta.