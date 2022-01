Serie A – Vince la Juve, ok le romane. Pari tra Atalanta e Inter

La 22° giornata di campionato fa registrare la vittoria della Juventus, che si avvicina ulteriormente alla zona Champions. I bianconeri battono 2-0 l’Udinese e si portano a -1 dal quarto posto occupato dall’Atalanta. Per orobici arriva un pareggio a reti bianche casalingo contro la capolista Inter. Tornano a sorridere le romane, con la Roma che piega 1-0 il Cagliari e la Lazio che si impone per 3-0 sul campo della Salernitana. Vittoria importante per il Torino, che vince 2-1 in casa della Sampdoria e si porta a ridosso della zona Europa League. Classifica preoccupante quella dei blucerchiati, un ko che costa la panchina al tecnico D’Aversa. Bella vittoria esterna del Verona, che vince 4-2 sul difficile campo del Sassuolo. A chiudere la giornata le gare del lunedì, Bologna – Napoli, Milan – Spezia e Fiorentina – Genoa.