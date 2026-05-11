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Serie A – Il Milan crolla in casa con l’Atalanta, Champions a rischio

Un’ottima Atalanta si impone contro un Milan al quale non basta l’orgoglio finale per riprendere una partita in cui era andato in svantaggio 0-3. I rossoneri si illudono in avvio col palo colpito da Rabiot al 4’, ma tre minuti dopo l’Atalanta è già in vantaggio con la conclusione piazzata di Ederson. I rossoneri non riescono a reagire, i nerazzurri non si fermano e al 29’ raddoppiano: Zappacosta riceve da Krstovic, controlla il pallone e di sinistro supera Maignan. La ripresa si apre come si era concluso il primo tempo e l’Atalanta trova anche il terzo gol con Raspadori che al 51’ batte un Maignan non perfetto. La girandola di cambi non cambia per molti minuti la sostanza del match. Nkunku costruisce una buona occasione, ma trova la pronta risposta di Carnesecchi. Dalla parte opposta è Krstovic ad andare vicino al gol, ma la sua conclusione da posizione ravvicinata non trova la porta. A dieci minuti dalla fine il Milan troverebbe anche la via del gol, ma la rete di Fullkrug viene annullata. A due minuti dal 90′ i rossoneri provano a riaprire la gara con il colpo di testa di Pavlovic su cross di Ricci che batte Carnesecchi. Il Milan tenta la rimonta e trova anche il gol del 3-2 grazie al rigore che Nkunku prima si procura, poi realizza. All’ultimo istante i rossoneri sfiorano l’incredibile pareggio, ma il colpo di testa di Gabbia termina di poco a lato e la partita si chiude con la vittoria dei bergamaschi