Calcio – Il Campionato Serie D riprende il 23 gennaio con l’ultima giornata di andata

Confermate tutte le date, inseriti due turni infrasettimanali il 30 marzo e il 27 aprile

Roma, 21 gennaio 2022 – La Serie D riparte il 23 gennaio con le partite dell’ultima giornata di andata e si svolgerà seguendo il consueto sviluppo del numero progressivo dei turni. Conferme: restano invariati l’appuntamento infrasettimanale del 14 aprile che coinvolge tutti i gironi e quelli del 2 e 16 febbraio per i raggruppamenti a venti e diciannove squadre. Confermata la sosta del 20 marzo per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio e quella del 17 aprile per la Pasqua. Come già stabilito, la stagione regolare si concluderà il 15 maggio.

Variazioni: Il 30 marzo (9^ di ritorno, 11^ dei gironi A, B, D, H e I) e il 27 aprile (14^ di ritorno, 16^ dei gironi A, B, D, H e I) sono i due i turni infrasettimanali che coinvolgono tutti i gironi inseriti nel nuovo calendario per recuperare le due settimane di sospensione dell’attività di gennaio e permettere così di terminare la fase regolare del campionato nei tempi prestabiliti.