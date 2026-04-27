Serie A – Pari a reti bianche tra Juventus e Milan, corsa al quarto posto ancora aperta

Non ci sono vinti o vincitori nello scontro diretto di San Siro tra Milan e Juventus. La sfida terminata a reti bianche lascia invariata la distanza di 3 punti tra rossoneri e bianconeri.

Allegri si affida alla coppia Leao-Pulisic, Spalletti rinuncia inizialmente a Yildiz, sostituendolo sulla fascia di competenza con il duttile Boga. Portieri inoperosi nella prima mezz’ora, nella quale l’unico a rendersi pericoloso è Fofana con un tiro che finisce sull’esterno della rete. Nell’ultimo quarto del primo tempo la partita si accende. Sul fronte Milan si registra una conclusione di Rabiot che chiama in causa Di Gregorio, lato Juventus il più vivace è Conceicao, dai cui piedi nascono due tiri che impegnano Maignan e il diagonale che Thruam devia in rete, partendo però da una netta posizione di fuorigioco.

Nella ripresa il Milan si presenta in campo con Estupinan al posto di Bartezaghi. La partita riparte con la stessa verve che aveva caratterizzato gli ultimi minuti prima del riposo. Ci pensa subito Saelemaekers a dare una scossa al Meazza, con una clamorosa traversa colpita di prima su assist di Leao. La Juventus risponde con un paio di tiri da fuori di Bremer e Conceicao, fermati senza problemi dall’estremo rossonero. Gli allenatori provano a sbloccare l’equilibrio ricorrendo alle forze fresche dalle panchine in diversi slot (dentro Fullkrug, Ricci, Nkunku e Jashari per il Milan, Holm, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova e poi Vlahovic negli ultimi minuti nella Juventus). I cambi però non sortiscono l’effetto sperato perchè nonostante i 6 minuti di recupero i portieri non vengono più impegnati. La corsa per la zona Champions resta aperta, con Roma e Como che ne approfittano per avvicinarsi alla due formazioni protagoniste del pareggio di questa sera a San Siro.