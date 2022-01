Supercoppa Italiana – Trofeo all’Inter, Juventus ko ai supplementari

L’Inter vince la sesta Supercoppa della propria storia superando la Juventus al Meazza 2 – 1. I nerazzurri si sono imposti allo scadere del secondo tempo supplementare con un guizzo di Sanchez, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’ 1 – 1.

La formazione di Inzaghi parte forte con due colpi di testa nei primi minuti di Dzeko e De Vrij, entrambi fuori dallo specchio. È la Juventus a passare per prima, con Morata che crossa al centro e trova la deviazione sotto porta di McKennie, libero di girare in rete alle spalle di Handanovic.

La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: al 34′ De Sciglio frana su Dzeko in area e dal dischetto Lautaro Martinez pareggia. A inizio ripresa ci prova Bernardeschi dal limite, col pallone fuori di poco. Subito dopo tocca a Dumfries di testa chiamare in causa Perin. L’Inter manovra e chiama ancora alla parata in tuffo l’estremo bianconero, non impensierito dal colpo di testa di Lautaro Martinez al 69′ e dalla girata di Perisic al 72′. Allegri poco dopo inserisce Dybala per Kulusevski, Inzaghi risponde col doppio cambio Correa-Sanchez per Dzeko-Lautaro.

Non succede null’altro e si va ai supplementari, giocati con grande attenzione da parte delle due difese. Al 120′, quando ci si stava preparando alla lotteria dei calci di rigore, arriva la zampata di Sanchez che consegna il trofeo ai suoi. Doveri non fa neanche riprendere il gioco dopo la rete dell’attaccante nerazzurro e parte la festa dell’Inter per la conquista della Supercoppa Frecciarossa.

Fonte legaseriea.it