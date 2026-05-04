Serie A – L’Inter batte il Parma e si laurea Campione d’Italia

L’Inter si laurea Campione d’Italia grazie alla vittoria interna sul Parma. Serviva un punto a tre giornate dal termine ai nerazzurri, che da qualche settimana ormai aspettavano solo di sapere quando avrebbero potuto festeggiare la conquista del tricolore. E’ avvenuto davanti ai propri tifosi al Meazza, come non accadeva dal tempo dello “scudetto dei record” firmato Trapattoni. Sul 21° titolo ci sono le firme di molti giocatori, dal capocannoniere Lautaro al suo compagno di reparto Thuram, che questa sera ha sbloccato la partita poco prima del riposo, da Calhanoglu, nonostante un’annata travagliata, all’assist man Dimarco, ma soprattutto è stato il titolo di Chivu, arrivato a mettere insieme i cocci dopo la scorsa stagione terminata senza titoli.

L’allenatore rumeno è riuscito nell’impresa di vincere lo scudetto al primo anno in panchina in A da inizio stagione. L’ultimo a riuscirci era stato Sacchi sulla panchina del Milan.

Contro la sua ex squadra Chivu ha dovuto rinunciare ancora a Calhanoglu e Lautaro Martinez, ritrovando però un Dumfries in gran spolvero. L’esterno destro è stato il più pericoloso nel primo tempo, sfiorando il gol di testa e con un sinistro murato da Ndyaye. Inter vicina al vantaggio anche con Barella, che ha colpito la traversa al 24′, con Suzuki poi molto reattivo ad anticipare il tap-in di Thuram. L’attaccante francese si è rifatto poco prima dell’intervallo, spedendo in porta in diagonale l’intelligente assist di Zielinski. Gli ospiti si sono visti nella prima frazione con una palla sprecata da Pellegrino a centroarea.

Nella ripresa i padroni di casa tornano in campo con Bonny al posto di Esposito, uscito per una botta alla schiena. L’obiettivo dei padroni di casa è far passare indenni i restanti minuti per scatenarsi nella festa, e il Parma non dà l’impressione di poter rovinare i festeggiamenti. All’81’ arriva anche la sicurezza con il terzo gol in campionato di Mkhitaryan, servito a porta spalancata da Lautaro Martinez. E’ la rete che scatena il pubblico sugli spalti, il bis tra due settimane con la cerimonia di premiazione e la consegna sul campo della Coppa di Campione d’Italia.