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Serie A – La Juventus batte il Bologna e rafforza il quarto posto

La Juventus accelera e pone una seria candidatura al proprio inserimento nelle formazioni che disputeranno la prossima Champions League insieme all’Inter.

I bianconeri, con la vittoria sul Bologna, salgono a 63 punti, a soli 3 di distanza dalla coppia Milan-Napoli, ma soprattutto portano a 5 le lunghezze di vantaggio su Como e Roma che inseguono a 58 e han perso punti in questo turno.

La squadra di Spalletti parte fortissimo e sblocca il risultato dopo pochi secondi con un colpo di testa di David su cross di Kalulu. Inizia poi il duello tra Conceicao e Ravaglia, col portoghese che vince parzialmente il primo round (rete però annullata per fuorigioco) e il portiere che si aggiudica il secondo con una grande parata. Alla mezz’ora traversa colpita da Holm con un violento sinistro di prima dal limite. L’enorme mole di occasioni create dai padroni di casa si concretizza nel raddoppio al 57′, firmato di testa da Thuram, ottimamente servito da un cross di McKennie. Italiano ricorre ai cambi e ottiene una parziale reazione dai suoi che colpiscono il palo con Rowe, ma i felsinei non riescono a dare continuità al proprio gioco e la Juventus controlla i restanti minuti senza correre altri pericoli. Nel finale tegola in casa Bologna, con Bernardeschi che si infortuna dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo e deve lasciare i suoi, a cambi terminati, in dieci nel recupero