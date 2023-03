Serie A – Crollo Inter, Napoli a +18. Roma ko

Torna a volare il Napoli. Dopo il ko interno con la Lazio gli azzurri, trascinati da un super Kvaratskhelia, battono 2-0 l’Atalanta e riprendono la corsa verso il terzo scudetto, un titolo che sembra ormai ipotecato alla luce dei 18 punti di vantaggio sull’Inter seconda. Franano rovinosamente i nerazzurri, che perdono 2-1 sul campo dello Spezia incassando l’ottava sconfitta in campionato, un dato davvero allarmante per Inzaghi. Malissimo anche la Roma, sconfitta per 4-3 all’Olimpico dal Sassuolo. Solo un pari a reti bianche per la Lazio, che impatta al Dall’Ara contro il Bologna. Vittoria esterna per l’Udinese, i friulani piegano 1-0 l’Empoli al Castellani e consolidano la tranquilla posizione di metà classifica. Colpo in trasferta anche per Torino e Fiorentina. I granata si impongono per 2-0 a Lecce mentre i viola battono con identico risultato una Cremonese ormai avviata verso il ritorno in B. Termina 1-1 il match tra Verona e Monza, con gli scaligeri che scivolano a -5 dalla zona salvezza. Nel posticipo domenicale la Juventus batte 4-2 la Sampdoria. Chiude il turno Milan – Salernitana.