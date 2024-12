Napoli- Venezia: 1-0. Conte cala il Jack e si porta l’intera posta in palio a casa

Napoli- Venezia: 1-0. Conte cala il Jack e si porta l’intera posta in palio a casa

Il Napoli batte il Venezia per 1-0, grazie ad un gol di Raspadori al 34′ del secondo. Partita dominata e stregata per gli uomini di Conte, che pronti-via, vanno vicini alla rete con Rrahmani, ma Stankovic fa capire subito oggi sarebbe stato difficile batterlo. E lo capisce Lukaku che al 37′ si vede respingere un calcio di rigore ed al 65′ si vede deviare sul palo un tiro a botta sicura, che sembrava destinato nel sacco. Diversi poi i tentativi di Anguissa e Kvaratskhelia, neutralizzati dal portiere lagunare. Fino al 79′ quando una palla di Neres deviata in area finisce sui piedi di Raspadori che non perdona. Azzurri primi a pari punti con l’Atalanta, fermata ieri dalla Lazio.

Il tabellino

Napoli-Venezia: 1-0 (pt 0-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera (43′ st Spinazzola); Anguissa (25′ st Raspadori), McTominay, Lobotka; Kvaratskhelia (30′ st Politano), Lukaku, Neres. A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, R. Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Gioielli. Allenatore: Conte

Venezia (3-4-3): Stankovic; Sverko, Idzes, Altare; F. Carboni (15′ st Candela), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (25′ st Andersen), Zampano (43′ st Bjarkason); Busio, Oristanio (43′ st El Haddad), Yeboah (25′ st Pohjanpalo). A disposizione: Joronen, Grandi, Haps, Gytkjaer, Crnigoj, Schingtienne, Chiesurin. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Cosso

Marcatori: 34′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Altare, Stankovic, Idzes (V)

Immagine di repertorio sscnapoli.it