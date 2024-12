Napoli/Acerra/Grumo Nevano – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Grumo Nevano.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Grumo Nevano.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, hanno identificato 152 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, controllato 83 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 9 violazioni del Codice della Strada e ritirata una patente di guida.

Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte alla misura della detenzione domiciliare.

Controlli “movida” a Chiaia.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’ASL NA1 ha effettuato controlli nel quartiere Chiaia.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vicaria- Mercato, gli operatori della Guardia di Finanza, con l’ausilio della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1, hanno identificato complessivamente 83 persone, di cui 4 con precedenti di polizia.

Nel corso del servizio, sono stati controllati 16 esercizi commerciali, di cui 5 sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancato aggiornamento della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), per aver installato l’insegna pubblicitaria senza le prescritte autorizzazioni per un totale di 6000 euro di sanzioni; infine, sono state imposte numerose prescrizioni per carenze igienico-sanitarie.

Controlli della Polizia di Stato ad Acerra.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra e a Pomigliano d’Arco.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 83 persone, controllato 27 veicoli e contestato 3 violazioni del Codice della Strada.