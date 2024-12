Torre Annunziata – Bloccato dalla Polizia subito dopo la rapina: arrestato 47enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia per rapina aggravata e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Mariconda a Pompei per la segnalazione di una rapina consumata in un esercizio commerciale.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, che un uomo, travisato in volto, era entrato all’interno del locale commerciale e, sotto la minaccia di una forchetta, dopo essersi impossessato dell’incasso e di un telefono cellulare, aveva tentato di strappare con forza la collana che una delle dipendenti portava al collo per poi darsi alla fuga.

Nell’immediatezza dei fatti, gli operatori hanno diramato la nota radio con la descrizione del soggetto in fuga; difatti, il predetto è stato rintracciato pochi istanti dopo in via Torretta di Siena a Torre Annunziata dagli agenti del locale Commissariato che lo hanno bloccato a bordo di una bici, trovandolo in possesso della refurtiva asportata poco prima.

Dagli accertamenti esperiti, è emerso che il 47enne era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Torre Annunziata; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.