Torre del Greco – Presentato il nuovo libro di Eugenio Alaio “Isabela”

Nell’ambito della Rassegna culturale e letteraria ‘Nativi Vesuviani’, sabato 21 dicembre all’interno della Villa Comunale Ciaravolo, è stato presentato il secondo lavoro letterario di Eugenio Alaio, economista con trent’anni di carriera bancaria, ma anche viaggiatore, musicista e pittore ad olio.

“Dopo il ‘Silenzio delle donne’, un nuovo romanzo dal titolo ‘Isabela’ questa volta – ci racconta l’autore – facciamo un viaggio sulla Route 66, che è un viaggio non soltanto fisico, di percorrenza della strada, ma un viaggio psicologico di una donna che è in cerca di amore ma alla fin fine non vuole trovare questo amore: lo trova e poi lo lascia andare. Il tentativo è quello di indagare in questo profilo psicologico complesso che è quello della donna. E l’occasione è stata quella di far muovere una donna su una strada cha ha un’importanza, perché la strada madre è la strada della vita, una strada su cui si è costruita una cultura che è quella americana.”