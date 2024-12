Udinese- Napoli: 1-3. Gli azzurri tengono il passo dell’Atalanta grazie ad una rimonta firmata da Lukaku, Neres ed Anguissa

Dopo la doppia sconfitta con la Lazio di Baroni, che ha fatto perdere in 3 giorni al Napoli la vetta e la possibilità di andare avanti in Coppa Italia, gli uomini di Conte tornano alla vittoria nello stadio dove, appena 19 mesi fa, gli azzurri centrarono la matematica vittoria del terzo tricolore. Lukaku, Neres (attribuita autorete al friulano Giannetti) e Anguissa ribaltano, nella ripresa, il vantaggio siglato da Thauvin nel primo tempo.

Partita a senso unico, con gli azzurri assoluti padroni del campo, che si ritrovano in svantaggio nella prima frazione per uno sfortunato tocco di mani di Lobotka in area che porta Doveri a concedere un calcio di rigore: Thauvin dagli 11 metri si fa, in un primo momento ipnotizzare da Meret, ma sulla ribattuta la mette in rete. Nella ripresa il Napoli trova le giocate per le vie centrali e prima pareggia con Lukaku, con un gol in fotocopia a quello di Milano contro il Milan, poi la ribalta con Neres (sul suo tiro deviazione decisiva di Giannetti) per poi chiuderla con Anguissa.

Gol, spettacolo e bel gioco: con la migliore prestazione da inizio anno la squadra di Conte mette a tacere le critiche dopo la doppia sconfitta contro la Lazio.

Azzurri secondi a 35 punti, a soli 2 punti dalla vetta, ora occupata dall’Atalanta, vittoriosa nel pomeriggio contro il Cagliari, grazie ad un super Carnesecchi ed ad un rigore dubbio non fischiato da Pairetto.

Il Tabellino

Udinese- Napoli: 1-3 (pt 1-0)

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti (38′ st Modesto); Ehizibue (25′ st Kamara), Lovric (34′ Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp (38′ st Bravo), Zemura (38′ st Abankwah); Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Sanchez, Palma, Brenner, Kabasele, Tourè. Allenatore: Runjaic

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (44′ st Gilmour), McTominay; Politano (40′ st Ngonge), Neres (40′ st Raspadori), Lukaku (35′ st Simeone). A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Spinazzola. Allenatore: Conte

Arbitro: Doveri

Marcatori: 22′ Thauvin (U), 5′ st Lukaku (N), 31′ st aut. Giannetti (U), 36′ st Anguissa (N)

Ammoniti: Atta (U), Politano (N)