Monopoli – Turris: 3-0. Crisi totale per i corallini

Non c’è storia a Monopoli, la Turris perde ancora una volta.

Alla prima occasione passano i padroni di casa con la rete di Angilieri che dopo 6 minuti realizza la rete del vantaggio.

Domina il Monopoli, ma intorno alla mezz’ora, prima un rigore non concesso ai corallini e poi un’occasione capitata sui piedi di Nocerino fanno tremare i padroni di casa.

Sul finale di tempo, Marcone compie un miracolo ed evita la seconda rete del Monopoli.

Nella seconda frazione va subito vicino al pari Onofrietti che solo davanti al portiere non riesce a batterlo.

Al minuto 66 però raddoppia il Monopoli con un autogol di Ricci.

Dopo pochi minuti viene espulso Esempio per fallo da ultimo uomo e anche i padroni di casa restano in dieci per la doppia ammonizionie per Angilieri.

Nel finale Grandolfo chiude il match sul 3-0.

È crisi totale per la Turris sia in campo che in società.