Torre del Greco – Solidarietà del sindaco Mennella ad amministratori ed ex amministratori aggrediti

“Quanto accaduto negli ultimi giorni nei confronti di rappresentanti ed ex rappresentanti delle istituzioni è inaccettabile e va condannato con forza. Le aggressioni verbali e soprattutto fisiche subite prima dal presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio e poi dall’ex sindaco Giovanni Palomba, sono il segno di una deriva contro le istituzioni democraticamente elette, verso la quale non solo non si può né si deve rimanere in silenzio, ma anzi che va assolutamente denunciata e combattuta”.

Si esprime così il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, in merito alle aggressioni subite prima dal presidente del consiglio comunale e poi dall’ex primo cittadino: “All’avvocato Frulio e al dottore Palomba va la mia più profonda solidarietà, umana ma soprattutto istituzionale. Sono convinto che entrambi non solo non si faranno intimorire da questi episodi, ma anzi continueranno con maggiore vigore nel loro impegno sociale e politico volto all’esclusivo interesse dalla nostra comunità. Siamo allo stesso tempo certi che le forze dell’ordine, alle quali apprendiamo sono già state presentate le dovute denunce, svolgeranno in pieno il loro operato, assicurando i responsabili di tali vili aggressioni alla giustizia, tutelando in questo modo l’interesse dei soggetti impegnati a ricoprire ruoli di carattere istituzionale”.