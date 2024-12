Lazio – Napoli: 3-1. Gli azzurri dicono addio alla Coppa Italia: Noslin con una tripletta manda avanti la Lazio

Per la quarta volta consecutiva il Napoli abbandona la Coppa Italia agli Ottavi di finale. Dopo Fiorentina, Cremonese e Frosinone, stavolta è la Lazio di Marco Baroni ad eliminare gli azzurri. Protagonista assoluto del match il laziale Noslin, che con una tripletta rende vana la rete azzurra del momentaneo pareggio di Simeone. Conte attua un turn over totale, con 11 giocatori diversi rispetto a quella che è la formazione titolare standard. Troppo deboli in difesa, con Juan Jesus e Rafa Marin che non garantiscono solidità e Zerbin e Spinazzola fuori ruolo nel modulo a 4. Non entra mai in partita Raspadori che diventa sempre più oggetto del mistero della rosa azzurra. Si salvano solo Neres e Simeone.

Laziali avanti con merito, ora attendono la vincente tra Udinese ed Inter.

Tabellino

LAZIO-NAPOLI 3-1

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Patric, Gigot, Lazzari; Rovella, Dele Bashiru (72` Castrovilli); Tchaouna, Pedro (60` Isaksen), Zaccagni (60` Guendouzi); Noslin (90′ Marusic). A disp.: Provedel, Furlanetto, Castellanos, Romagnoli, Basic, Gila, Milani, Akpa Akpro. All.: Marco Baroni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin (72` Di Lorenzo), Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho (72` Mctominay), Gilmour; Ngonge (72` Politano), Raspadori (85` Lobotka), Neres; Simeone (78` Lukaku). A disp.: Meret, Contini, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Kvaratskhelia, Anguissa. All.: Antonio Conte

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino); Assistenti: Berti – Bahri; IV ufficiale: Rapuano; V.A.R.: Serra; A.V.A.R.: Mazzoleni

Marcatori: 31`, 40`, 50` Noslin (L), 36` Simeone (N)

NOTE: Ammoniti: 26` Marin (N), 57` Zaccagni (L), 80 Hysaj (L), 84` Neres (N)