Torre del Greco – Episodi di violenza in città, il PD: “Episodi gravi ed inaccettabili nonché offensivi dei valori del rispetto reciproco e della legalità“

Comunicato stampa

Il Partito Democratico di Torre del Greco condanna con fermezza gli episodi di violenza accaduti in città negli ultimi giorni. Tali gesti sono gravi ed inaccettabili nonché offensivi dei valori del rispetto reciproco e della legalità. Invitiamo pertanto tutte le parti sociali ad un’assunzione di responsabilità collettiva nel censurare ogni forma di violenza, non solo fisica ma molto spesso anche verbale, al fine di rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di un confronto civile e costruttivo che possa fondare le basi per garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità cittadina.

