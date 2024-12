Fonte legaseriea.it

Serie A – Malore per Bove, sospesa e rinviata Fiorentina – Inter

La cronaca calcistica lascio spazio nella giornata odierna allo sconforto per il grave malore che ha colpito il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove. Il centrocampista viola, poco dopo il quarto d`ora della partita Fiorentina – Inter iniziata alle ore 18 al Franchi, si è accasciato al suolo, facendo scattare immediatamente i soccorsi in campo. Il ragazzo è stato subito assistito sul terreno di gioco e poi trasportato in Ospedale dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Questa sera limitiamo il commento alle gare, il pensiero principale è per Edoardo, al quale tutti sono vicini in questo momento. Forza Edo, siamo con te.