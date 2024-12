Turris – Crotone 0-5: ko tecnico per i corallini

Ennesima sconfitta per la Turris, stavolta contro il Crotone e continua la striscia di partite non vinte. I tre punti mancano dal 19 Ottobre, in casa contro il Giugliano.

Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio con Oviszach. Timida reazione degli uomini di Conte, ma Tumminello sigla la seconda rete per il Crotone a fine primo tempo.

Nella seconda frazione piccolo lampo dei corallini con Ekuban che raccoglie un cross dalla destra, ma il pallone finisce alto.

Al minuto 54 è Guerini che di testa batte Marcone e sigla la sua prima rete tra i professionisti.

Nonostante i cambi, non c’è nulla da fare per la Turris che subisce ancora una rete da Guerini e poi Vitale chiude il match con la quinta rete.

Non c’è più la Turris che da qualche partita sembra non dare più segni di vita.